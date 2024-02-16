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На Полтаву, Кременчук та Кропивницький рухаються ворожі ракети - Повітряні сили

На Полтаву, Кременчук та Кропивницький рухаються ворожі ракети - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 21626 перегляди

За повідомленнями Військово-повітряних сил України, ворожі ракети прямують до трьох міст у центральній Україні, а в багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракетних атак.

Ворожі ракети рухаються на Кременчук, Полтаву та Кропивницький, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.

Додамо, що в низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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