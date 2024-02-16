На Полтаву, Кременчук та Кропивницький рухаються ворожі ракети - Повітряні сили
Київ • УНН
За повідомленнями Військово-повітряних сил України, ворожі ракети прямують до трьох міст у центральній Україні, а в багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракетних атак.
Ворожі ракети рухаються на Кременчук, Полтаву та Кропивницький, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Додамо, що в низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.