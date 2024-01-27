На Марсе нашли остатки древнего озера
Марсоход НАСА Perseverance обнаружил остатки древних озер в кратере Хересо на Марсе, подтвердив предыдущие теории о том, что эта территория когда-то была заполнена водой и могла поддерживать микробную жизнь. Марсоход использовал радар, проникающий в почву, чтобы обнаружить осадочные озерные отложения под землей.
В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция
Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.
Двое подростков погибли из-за стрельбы в центре Чикаго
Двое подростков погибли в результате стрельбы в центре Чикаго. Неизвестные открыли огонь по группе из шести учеников, которые выходили из школы, смертельно ранив двух парней в возрасте 16 и 17 лет.
ВОЗ предоставила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине
Всемирная организация здравоохранения подготовила рекомендации по использованию технологий генеративного искусственного интеллекта в здравоохранении. Эти технологии имеют потенциал для улучшения здравоохранения, но также несут риски, если для обучения используются некачественные или предвзятые данные.
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.
Reuters: глава Пентагона Остин вернется на работу на следующей неделе после болезни
Министр обороны Ллойд Остин планирует вернуться в Пентагон 30 января после того, как отсутствовал из-за лечения рака простаты. 70-летний Остин публично не обсуждал проблемы со здоровьем.
Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции
Байден готов принять жесткие меры для предотвращения нелегальной миграции, если их одобрит Конгресс. Он призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект для решения пограничного кризиса, если они серьезно настроены в этом отношении, и он подпишет его.
В Германии мужчина захватил четырех заложников в Starbucks
Вооруженный мужчина захватил четырех человек в заложники в кафе Starbucks в Ульме, Германия. Полиция задержала мужчину, когда он пытался покинуть кафе с заложниками, применив огнестрельное оружие. Никто из заложников не пострадал.
Шольц встретится в Вашингтоне с Байденом по поводу помощи Украине
Канцлер Германии Шольц посетит Вашингтон в начале февраля, чтобы встретиться с президентом Байденом и обсудить предоставление дополнительной помощи Украине. США исчерпали имеющиеся полномочия Конгресса по помощи Украине и стремятся объединить усилия с Германией, основным поставщиком оружия и помощи Киеву, чтобы усилить поддержку.
Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Во время визита Пашиняна в Тбилиси премьер-министры Грузии и Армении подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Это формализует исторически прочный союз и дружбу между двумя соседними странами.