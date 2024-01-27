На Марсе нашли остатки древнего озера

Данные, собранные NASA, подтвердили существование остатков древних озер на Марсе. В исследовании это называется "осадочными отложениями озера, которые когда-то заполняли гигантский бассейн на Марсе под названием кратер Херезо". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Открытия были сделаны марсоходом NASA Perseverance - роботом, который проводит радиолокационные наблюдения на земле.

Выводы наземных радарных наблюдений, проведенных роботизированным марсоходом, подтверждают предыдущие орбитальные изображения и другие данные, которые побуждают ученых к теории о том, что части Марса когда-то были покрыты водой и, возможно, содержали микробную жизнь.

Исследование проводят команды из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Университета Осло.

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