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На Марсі знайшли залишки стародавнього озера

На Марсі знайшли залишки стародавнього озера

Київ • УНН

 • 91851 перегляди

Марсохід НАСА Perseverance виявив залишки стародавніх озер у кратері Хересо на Марсі, підтвердивши попередні теорії про те, що ця територія колись була заповнена водою і могла підтримувати мікробне життя. Марсохід використовував радар, що проникає в ґрунт, щоб виявити осадові озерні відкладення під землею.

Дані, зібрані NASA, підтвердили існування залишків стародавніх озер на Марсі. У дослідженні це називається "осадовими відкладеннями озера, які колись заповнювали гігантський басейн на Марсі під назвою кратер Херезо". Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Відкриття були зроблені марсоходом NASA Perseverance — роботом, який проводить радіолокаційні спостереження на землі.

Висновки наземних радарних спостережень, проведених роботизованим марсоходом, підтверджують попередні орбітальні зображення та інші дані, які спонукають вчених до теорії про те, що частини Марса колись були покриті водою і, можливо, містили мікробне життя.

Дослідження проводять команди з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та Університету Осло.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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