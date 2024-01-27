На Марсі знайшли залишки стародавнього озера

Дані, зібрані NASA, підтвердили існування залишків стародавніх озер на Марсі. У дослідженні це називається "осадовими відкладеннями озера, які колись заповнювали гігантський басейн на Марсі під назвою кратер Херезо". Про це пише Reuters, передає УНН.

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Відкриття були зроблені марсоходом NASA Perseverance — роботом, який проводить радіолокаційні спостереження на землі.

Висновки наземних радарних спостережень, проведених роботизованим марсоходом, підтверджують попередні орбітальні зображення та інші дані, які спонукають вчених до теорії про те, що частини Марса колись були покриті водою і, можливо, містили мікробне життя.

Дослідження проводять команди з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та Університету Осло.

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