В Луганской области горе-отец сел в тюрьму на 14 лет за убийство дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За умышленное убийство 25-летней дочери житель города Сватово приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
“Сватовский районный суд Луганской области признал 52-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) собственной дочери и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении Сватовского отдела Старобельской местной прокуратуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом парень убил отца своей невесты
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2015 года у мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве возник конфликт со своей дочерью, в результате которого осужденный взялся за нож. Финал трагичен — от нанесенных ударов потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Сватовский районный суд Луганской области, исследовав собранные в ходе досудебного расследования доказательства и согласившись с позицией государственного обвинения, признал обвиняемое лицо виновным в совершении уголовного преступления. Согласно приговору суда, злоумышленник проведет 14 лет за решеткой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черниговской области женщину нашли повешенной рядом с двумя ее мертвыми детьми
Вспомним, 29 октября в Дарницком районном суде г.Киева состоялось слушание резонансного дела по подозрению матери в убийстве двух малолетних детей. Суд арестовал подозреваемую на 2 месяца. Прокуратура настаивает на проведении судебно-психиатрического обследования.
Как писал УНН, суд принял решение проводить закрытые заседания для обеспечения права на тайну личной жизни. После судебного заседания подозреваемой понадобилась врачебная помощь.
Репортеры УНН вели видео трансляцию из зала суда, агентство будет продолжать информировать о данном случае в дальнейшем.