До підозрюваної у вбивстві двох дітей жінки викликали лікарів - адвокат

“Дане питання буде узгоджуватися з моєю підзахисною, і залежно від цього буде прийматися рішення. У нас на це є 5 діб”, — сказала Чопівська.

Вона зазначила, що Бабкіна “на даний час перебуває у збудженому стані, їй викликалися лікарі”, тому адекватно реагувати на ситуацію не може.

Водночас адвокат зауважила, що просила суд обрати для своїй підзахисної більш м’який запобіжний захід, який не пов’язаний з триманням під вартою.

Також Чопівська зазначила, що рішення про психіатричне обстеження підозрюваної ще не прийнято, тому вона перебуватиме під вартою у СІЗО.

Нагадаємо, сьогодні Дарницький районний суд Києва взяв Бабкіну під варту на два місяці.

Прокуратура планує клопотати про проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи підозрюваної у вбивстві своїх малолітніх дітей.

Суд обирав запобіжний захід підозрюваній у закритому режимі — за відсутністю ЗМІ та відвідувачів.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.