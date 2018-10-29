Прокуратура наполягає на судово-психіатричній експертизі підозрюваної у вбивстві двох дітей

“Ми будемо якомога скоріше звертатися з клопотанням про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Тому що на практиці, в даному випадку, потрібно проводити саме стаціонарне дослідження. Але на сьогодні даних про перебування підозрюваної на обліку в лікаря психіатра немає”, — сказав прокурор.

На уточнення кореспондента УНН про те, чи правда, що жінка працювала у дитячому садочку він сказав: “Не буду це коментувати, це вже частина особистого життя підозрюваної... Мотиви будуть з’ясовуватись у ході судового розслідування. Не можу повідомити”.

Він також зазначив, що прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без застави.

“Злочин вчинено із застосуванням насильства. Передбачено санкцією статті покарання до довічного позбавлення волі. Я вважаю, такі особи є небезпечними”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Дарницький районний суд Києва вирішив обирати у закритому режимі — за відсутністю ЗМІ та відвідувачів — запобіжний захід жінці, яка підозрюється у вбивстві двох своїх дітей.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.