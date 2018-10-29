Прокуратура настаивает на судебно-психиатрической экспертизе подозреваемой в убийстве двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура будет ходатайствовать о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемой в убийстве своих малолетних детей. Об этом сегодня сказал журналистам прокурор столичной прокуратуры Александр Субботин, передает корреспондент УНН.
“Мы будем как можно скорее обращаться с ходатайством о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Потому что на практике, в данном случае, нужно проводить именно стационарное исследование. Но сегодня данных о пребывании подозреваемого на учете у врача психиатра нет”, — сказал прокурор.
На уточнение корреспондента УНН о том, правда ли, что женщина работала в детском саду он сказал: “Не буду это комментировать, это уже часть личной жизни подозреваемой... Мотивы будут выясняться в ходе судебного расследования. Не могу сказать”.
Он также отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, без залога.
“Преступление совершено с применением насилия. Предусмотрено санкцией статьи наказание до пожизненного лишения свободы. Я считаю, такие лица являются опасными”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд Киева решил избирать в закрытом режиме — без СМИ и посетителей — меру пресечения женщине, которая подозревается в убийстве двух своих детей.
Напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.