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Прокуратура настаивает на судебно-психиатрической экспертизе подозреваемой в убийстве двух детей

Прокуратура настаивает на судебно-психиатрической экспертизе подозреваемой в убийстве двух детей

Киев  •  УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура будет ходатайствовать о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы подозреваемой в убийстве своих малолетних детей. Об этом сегодня сказал журналистам прокурор столичной прокуратуры Александр Субботин, передает корреспондент УНН.

“Мы будем как можно скорее обращаться с ходатайством о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Потому что на практике, в данном случае, нужно проводить именно стационарное исследование. Но сегодня данных о пребывании подозреваемого на учете у врача психиатра нет”, — сказал прокурор.

На уточнение корреспондента УНН о том, правда ли, что женщина работала в детском саду он сказал: “Не буду это комментировать, это уже часть личной жизни подозреваемой... Мотивы будут выясняться в ходе судебного расследования. Не могу сказать”.

Он также отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, без залога.

“Преступление совершено с применением насилия. Предусмотрено санкцией статьи наказание до пожизненного лишения свободы. Я считаю, такие лица являются опасными”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд Киева решил избирать в закрытом режиме — без СМИ и посетителей — меру пресечения женщине, которая подозревается в убийстве двух своих детей.

Напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.

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