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Суд у закритому режимі обиратиме запобіжний захід підозрюваній у вбивстві двох дітей

Суд у закритому режимі обиратиме запобіжний захід підозрюваній у вбивстві двох дітей

Київ • УНН

 • 8985 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дарницький районний суд Києва вирішив обирати у закритому режимі — за відсутністю ЗМІ та відвідувачів — запобіжний захід жінці, яка підозрюється у вбивстві двох своїх дітей, передає кореспондент УНН.

Таке рішення суд ухвалив на заявлене захисником підозрюваної клопотання. У ньому адвокат посилався на специфічність справи, зокрема, на те, що у матеріалах містяться дані, які не підлягають розголошенню.

Варто зазначити, що прокурори подали до суду клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.

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