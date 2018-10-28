Жінка розповіла чому втопилися її двоє дітей у столичному озері

“Жінку вчора пізно ввечері доставили в Дарницьке управління поліції і викликали спеціалізовану бригаду лікарів. Там вона розказала, що діти пішли купатися на озеро. Правоохоронці відразу виїхали на озеро, однак пошуки не дали результату, тож їх продовжили сьогодні: поліцейські разом із водолазами виявили діток утопленими”, — сказав Крищенко.

Водночас, за словами начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишева, сім’я переїхала до Києва із Криму і раніше ніколи не потрапляла у поле зору правоохоронців. Поліцейські уже провели огляд помешкання затриманої, поспілкувалися із її колишнім чоловіком, із сусідами та колегами.

“Встановлено, що подружжя розлучилося, однак чоловік, який уже має іншу родину, завжди підтримував колишню дружину та дітей: орендував квартиру та допомагав фінансово. Сусіди та колеги жінки (а вона працювала вихователем у дитячому садочку, який також відвідували загиблі дітки) розповіли, що вона була замкнутою, практично ні з ким не спілкувалася. При цьому дітки завжди були доглянуті, займалися плаванням, айкідо та фігурним катанням”, — зазначив Чернишев.

Він також додав, що із жінкою спілкуються слідчі, які намагаються встановити причини такого страшного вчинку, залучені адвокат і лікарі, які надали їй першу допомогу. Так, зокрема, затримана пояснила, що разом із дітьми вони пішли купатися, діти втопилися, а вона, попри бажання накласти на себе руки, не змогла. При цьому жінка зауважила, що “так буде краще для них”.

“На жаль, в поліцію раніше не надходили повідомлення про дивну поведінку жінки ні від колишнього чоловіка, ні від сусідів і колег. Тож зараз завдання слідчих встановити, що стало причиною вбивства двох маленьких дітей. Під час слідства також будуть призначені судові експертизи, зокрема і психіатрична експертиза для встановлення осудності жінки. За вбивство дітей їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення”, — зауважив Чернишев.

Нагадаємо, поліцейські Києва затримали жінку за підозрою у вбивстві двох дітей.