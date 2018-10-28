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За підозрою у вбивстві двох малолітніх дітей у Києві затримано їхню матір

За підозрою у вбивстві двох малолітніх дітей у Києві затримано їхню матір

Київ • УНН

 • 16112 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліцейські Києва затримали жінку за підозрою у вбивстві двох дітей. Про це у Facebook повідомляє Відділ комунікації ГУНП у місті Києві, передає УНН.

“Хлопчика і дівчинку виявили в озері в Дарницькому районі. Їхню матір затримали поліцейські неподалік від Чернігова”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що ввечері 26 жовтня у Дарницьке управління поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей (дівчинку, 2012 р.н., і хлопчика, 2013 р.н.) і пропала. Орієнтування на їх розшук передали всім патрулям та колегам із інших областей. Жінку за орієнтуванням знайшли неподалік від Чернігова в неадекватному стані. Дітей біля неї не було.

Вчора пізно ввечері жінку доставили в Дарницьке управління поліції і викликали спеціалізовану бригаду лікарів. Там вона розказала, що діти пішли купатися на озеро. Правоохоронці відразу виїхали на озеро, однак пошуки не дали результату, тож їх продовжили сьогодні: поліцейські разом із водолазами виявили діток утопленими.

Вирішується питання щодо перекваліфікації кримінального провадження із ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією — безвісно відсутні на ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше людей) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Нагадаємо, у Львові екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, за кермом якого перебувала жінка напідпитку і везла трьох дітей у багажнику.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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