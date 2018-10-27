У Львові п’яна жінка везла трьох дітей у багажнику

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Екіпаж патрульної поліції вчора зупинив автомобіль, за кермом якого перебувала жінка напідпитку і везла трьох дітей у багажнику. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook, передає УНН.