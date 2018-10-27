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У Львові п’яна жінка везла трьох дітей у багажнику

У Львові п’яна жінка везла трьох дітей у багажнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Екіпаж патрульної поліції вчора зупинив автомобіль, за кермом якого перебувала жінка напідпитку і везла трьох дітей у багажнику. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook, передає УНН.

За інформацією патрульної поліції, вчора близько 23 години ночі, патрулюючи вулицею Липинського, екіпаж побачив автомобіль Mercedes-Benz, в багажному відділенні якого були троє дітей.

“Патрульні зупинили транспортний засіб за порушення правил перевезення водієм пасажирів. За кермом була 37-річна львів’янка. В салоні перебувало 5-ро дорослих і свій вчинок вона пояснила, що діти просто не вмістилися. Інспектори відчули запах алкоголю від водійки і ознаки, які свідчили про можливий стан сп’яніння”, — розповіли у поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада підтримала посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані

Перевірка на пристрої драгер, зауважили прес-службі, підтвердила підозри патрульних — 0,36 проміле.

Співробітники поліції склали на водія постанову про порушення правил дорожнього руху та протокол за керування в нетверезому стані, а також вилучили посвідчення водія до рішення суду.

Як повідомляв УНН, 26 жовтня на вулиці Хоткевича у Львові п’яний водій врізався в електроопору.

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