У Львові п’яний водій збив електроопору

ukru
Ексклюзив
15:27 • 34480 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 68164 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 120254 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 104669 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 97284 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110035 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 128488 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74361 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82594 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 165273 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.7 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 64623 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 113660 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 91357 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 71242 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 69389 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 120261 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 128490 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 165275 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 508986 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 588710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 10029 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 12182 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 23453 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54102 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58089 перегляди
Актуальне
У Львові п’яний водій збив електроопору

У Львові п’яний водій збив електроопору

Київ • УНН

 • 11288 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Львові, сьогодні, на вулиці Хоткевича п’яний водій в електроопору. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"Про інцидент інформацію у поліцію надійшла о 12.00. Водій Lanos не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору. Як встановили поліцейські, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. За кермом перебував 26-річний чоловік. Разом, з ним перебував ще один пасажир", - повідомили у Нацполіції. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у Львові, позавчора, водій в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив чотири припарковані автомобілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кортеж віце-прем’єрки Польщі потрапив у ДТП

Як повідомляв УНН, у Львові помер, патрульний поліцейський, який потрапив в ДТП 20 жовтня, під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП.

Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, загинув поліцейський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10