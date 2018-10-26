У Львові п’яний водій збив електроопору

"Про інцидент інформацію у поліцію надійшла о 12.00. Водій Lanos не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору. Як встановили поліцейські, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. За кермом перебував 26-річний чоловік. Разом, з ним перебував ще один пасажир", - повідомили у Нацполіції. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.



На місці працює слідчо-оперативна група.



Як повідомляв УНН, у Львові, позавчора, водій в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив чотири припарковані автомобілі.



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Як повідомляв УНН, у Львові помер, патрульний поліцейський, який потрапив в ДТП 20 жовтня, під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська.



У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП.



Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, загинув поліцейський.