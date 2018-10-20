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У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП

У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП

Київ • УНН

 • 89280 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У патрульній поліції Львівської області розповіли подробиці подробиці загибелі патрульного поліцейського у ДТП, вказавши, що, за попередньою інформацією, він був за кермом. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Львівщини Мар’ян Шпитак, передає кореспондент УНН.

"Загиблому поліцейському було 22 роки. За попередньою інформацією, він був за кермом. Його напарник у важкому стані перебуває у лікарні. Йому 31 рік. Наразі причини ДТП невідомі", - повідомив Шпитак.

З його слів, на місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, загинув поліцейський.

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