У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У патрульній поліції Львівської області розповіли подробиці подробиці загибелі патрульного поліцейського у ДТП, вказавши, що, за попередньою інформацією, він був за кермом. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Львівщини Мар’ян Шпитак, передає кореспондент УНН.
"Загиблому поліцейському було 22 роки. За попередньою інформацією, він був за кермом. Його напарник у важкому стані перебуває у лікарні. Йому 31 рік. Наразі причини ДТП невідомі", - повідомив Шпитак.
З його слів, на місці працює слідчо-оперативна група.
Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, загинув поліцейський.