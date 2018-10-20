У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП

ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У патрульній поліції Львівської області розповіли подробиці подробиці загибелі патрульного поліцейського у ДТП, вказавши, що, за попередньою інформацією, він був за кермом. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції Львівщини Мар’ян Шпитак, передає кореспондент УНН.