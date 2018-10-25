Кортеж віце-прем’єрки Польщі потрапив у ДТП

"За попередньою інформацією, пішоход йшов через пішохідний перехід і автомобіль, яким керував 77-річний чоловік, загальмував, а також наступні два, але їм не вдалося загальмувати достатньо, щоб зіткнення не відбулось ”,- повідомила речниця поліції Сілезького воєводства Александра Новара.



Зазначається, що пошкодження отримали три автомобілі: Peugeot, який належить літньому водію, а також BMW та Аudi.



"Ніхто не постраждав у цьому інциденті… Захищена особа (Беата Шидло - ред.), яка їхала на другій машині, була доставлена до свого місця проживання", - сказала Новара.



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За словами представниці поліції, усі водії пошкоджених транспортних засобів були тверезими. Правоохоронці наразі оглядають місце аварії.



Нагадаємо, у лютому 2017 року прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло вже потрапляла у ДТП в місті Освенцимі, поблизу Кракова.



Як повідомляв УНН, на початку жовтня нещасний випадок, пов'язаний з президентською колоною стався в Освенцимі. 9-річний хлопчик на самокаті врізався у кортеж президента Польщі Анджея Дуди.