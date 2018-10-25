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Кортеж віце-прем’єрки Польщі потрапив у ДТП

Кортеж віце-прем’єрки Польщі потрапив у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Авто з кортежу віце-прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло у четвер потрапив в ДТП в одному з населених пунктів Сілезького воєводства на півдні Польщі. Внаслідок ДТП ніхто не отримав серйозних ушкоджень, повідомляє УНН з посиланням на PAP.

"За попередньою інформацією, пішоход йшов через пішохідний перехід і автомобіль, яким керував 77-річний чоловік, загальмував, а також наступні два, але їм не вдалося загальмувати достатньо, щоб зіткнення не відбулось ”,- повідомила речниця поліції Сілезького воєводства Александра Новара.

Зазначається, що пошкодження отримали три автомобілі: Peugeot, який належить літньому водію, а також BMW та Аudi.

"Ніхто не постраждав у цьому інциденті… Захищена особа (Беата Шидло - ред.), яка їхала на другій машині, була доставлена до свого місця проживання", - сказала Новара.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Водій, що спровокував ДТП із авто прем'єрки Польщі, визнав свою провину

За словами представниці поліції, усі водії пошкоджених транспортних засобів були тверезими. Правоохоронці наразі оглядають місце аварії.

Нагадаємо, у лютому 2017 року прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло вже потрапляла у ДТП в місті Освенцимі, поблизу Кракова.

Як повідомляв УНН, на початку жовтня нещасний випадок, пов'язаний з президентською колоною стався в Освенцимі. 9-річний хлопчик на самокаті врізався у кортеж президента Польщі Анджея Дуди.

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