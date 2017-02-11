Водій, що спровокував ДТП із авто прем'єрки Польщі, визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чоловік, чиє необережне водіння призвело до аварії в Освенцимі за участю автомобіля прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло, визнав свою провину. Про це заявив офіційний представник місцевої поліції Себастіан Глен, передає УНН із посиланням на Radio Polskie.
“21-річний водій був допитаний. Він почув звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень через ДТП. За це правопорушення йому загрожує до трьох років в’язниці”, — сказав він.
Відзначається, що чоловіка відпустили додому, а справа була передана у прокуратуру Кракова. Також повідомляється, що водій прем’єр-міністра заявив, що урядовий кортеж їхав з включеними звуковими і світловими сигналами.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло отримала незначні травми, проте їй доведеться провести деякий час в лікарні.
Після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля її кортежу Б.Шидло була доставлена вертольотом з лікарні в Освенцімі, де їй надали першу допомогу, у Військовий інститут медицини у Варшаві для проведення подальшого обстеження.