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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Водій, що спровокував ДТП із авто прем'єрки Польщі, визнав свою провину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чоловік, чиє необережне водіння призвело до аварії в Освенцимі за участю автомобіля прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло, визнав свою провину. Про це заявив офіційний представник місцевої поліції Себастіан Глен, передає УНН із посиланням на Radio Polskie.

Водій, що спровокував ДТП із авто прем'єрки Польщі, визнав свою провину

“21-річний водій був допитаний. Він почув звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень через ДТП. За це правопорушення йому загрожує до трьох років в’язниці”, — сказав він.

Відзначається, що чоловіка відпустили додому, а справа була передана у прокуратуру Кракова. Також повідомляється, що водій прем’єр-міністра заявив, що урядовий кортеж їхав з включеними звуковими і світловими сигналами.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло отримала незначні травми, проте їй доведеться провести деякий час в лікарні.

Після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля її кортежу Б.Шидло була доставлена вертольотом з лікарні в Освенцімі, де їй надали першу допомогу, у Військовий інститут медицини у Варшаві для проведення подальшого обстеження.

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