Водитель, спровоцировавший ДТП с авто премьера Польши, признал свою вину

"21-летний водитель был допрошен. Он услышал обвинения в нанесении телесных повреждений из-за ДТП. За это правонарушение ему грозит до трех лет тюрьмы", - сказал он.

Отмечается, что мужчину отпустили домой, а дело передали в прокуратуру Кракова. Также сообщается, что водитель премьер-министра заявил, что правительственный кортеж ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Напомним, премьер-министр Польши Беата Шидло получила незначительные травмы, однако ей придется провести некоторое время в больнице.

После дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ее кортежа Б.Шидло была доставлена вертолетом из больницы в Освенциме, где ей оказали первую помощь, в Военный институт медицины в Варшаве для проведения дальнейшего обследования.