Прем'єр Польщі після ДТП доставлена вертольотом в Військовий інститут медицини у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля її кортежу доставлена вертольотом з лікарні в Освенцімі, де їй надали першу допомогу, Військовий інститут медицини у Варшаві для проведення подальшого обстеження. Про це в суботу, 11 лютого, повідомило на своєму сайті польське громадське телебачення Telewizja Polska, передає УНН.
Як зазначив прес-секретар глави уряду Рафала Бохенека, прем’єр почувається добре, хоча й отримала кілька ударів і садна.
“На щастя, нічого серйозного не відбулося”, — підкреслив він.
Р.Бохенек не уточнив, скільки днів вона пробуде в лікарні.
Внаслідок аварії постраждали також водій, який перебував за кермом автомобіля прем’єра, і офіцер з служби охорони Шидло. У них численні травми. Після ДТП постраждалих доставили в лікарню в Освенцімі, де лікарі провели необхідні діагностичні і лікувальні заходи.
Причини ДТП встановлюються
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила у ДТП в місті Освенцимі, поблизу Кракова.