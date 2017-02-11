Премьер Польши после ДТП доставлена вертолетом в Военный институт медицины в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Беата Шидло после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ее кортежа доставлена вертолетом из больницы в Освенциме, где ей оказали первую помощь, в Военный институт медицины в Варшаве для проведения дальнейшего обследования. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщило на своем сайте польское общественное телевидение Telewizja Polska, передает УНН.
Как отметил пресс-секретарь главы правительства Рафал Бохенек, премьер чувствует себя хорошо, хотя и получила несколько ушибов и ссадин.
"К счастью, ничего серьезного не произошло", - подчеркнул он.
Р.Бохенек не уточнил, сколько дней она пробудет в больнице.
В результате аварии пострадали также водитель, находившийся за рулем автомобиля премьера, и офицер из службы охраны Б.Шидло. У них многочисленные травмы. После ДТП пострадавших доставили в больницу в Освенциме, где врачи провели необходимые диагностические и лечебные мероприятия.
Причины ДТП устанавливаются
Как сообщал УНН, премьер-министр Польши Беата Шидло попала в ДТП в городе Освенциме, возле Кракова.