Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Авто из кортежа вице-премьер-министра Польши Беаты Шидло в четверг попал в ДТП в одном из населенных пунктов Силезского воеводства на юге Польши. В результате ДТП никто не получил серьезных повреждений, сообщает УНН со ссылкой на PAP.
"По предварительной информации, пешеход шел через пешеходный переход и автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина, затормозил, а также следующие два, но им не удалось затормозить достаточно, чтобы столкновения не произошло", - сообщила пресс-секретарь полиции Силезского воеводства Александра Новара.
Отмечается, что повреждения получили три автомобиля: Peugeot, который принадлежит пожилому водителю, а также BMW и Аudi.
"Никто не пострадал в этом инциденте ... Защищенное лицо (Шидло - ред.), которая ехала на второй машине, была доставлена к своему месту жительства", - сказала Новара.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель, спровоцировавший ДТП с авто премьера Польши, признал свою вину
По словам представительницы полиции, все водители поврежденных транспортных средств были трезвыми. Правоохранители пока осматривают место аварии.
Напомним, в феврале 2017 года премьер-министр Польши Беата Шидло уже попадала в ДТП в городе Освенциме, вблизи Кракова.
Как сообщал УНН, в начале октября несчастный случай, связанный с президентской колонной произошел в Освенциме. 9-летний мальчик на самокате врезался в кортеж президента Польши Анджея Дуды.