Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП

"По предварительной информации, пешеход шел через пешеходный переход и автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина, затормозил, а также следующие два, но им не удалось затормозить достаточно, чтобы столкновения не произошло", - сообщила пресс-секретарь полиции Силезского воеводства Александра Новара.



Отмечается, что повреждения получили три автомобиля: Peugeot, который принадлежит пожилому водителю, а также BMW и Аudi.



"Никто не пострадал в этом инциденте ... Защищенное лицо (Шидло - ред.), которая ехала на второй машине, была доставлена ​​к своему месту жительства", - сказала Новара.



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По словам представительницы полиции, все водители поврежденных транспортных средств были трезвыми. Правоохранители пока осматривают место аварии.



Напомним, в феврале 2017 года премьер-министр Польши Беата Шидло уже попадала в ДТП в городе Освенциме, вблизи Кракова.



Как сообщал УНН, в начале октября несчастный случай, связанный с президентской колонной произошел в Освенциме. 9-летний мальчик на самокате врезался в кортеж президента Польши Анджея Дуды.