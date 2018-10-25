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Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП

Кортеж вице-премьера Польши попал в ДТП

Киев  •  УНН

 • 10676 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Авто из кортежа вице-премьер-министра Польши Беаты Шидло в четверг попал в ДТП в одном из населенных пунктов Силезского воеводства на юге Польши. В результате ДТП никто не получил серьезных повреждений, сообщает УНН со ссылкой на PAP.

"По предварительной информации, пешеход шел через пешеходный переход и автомобиль, которым управлял 77-летний мужчина, затормозил, а также следующие два, но им не удалось затормозить достаточно, чтобы столкновения не произошло", - сообщила пресс-секретарь полиции Силезского воеводства Александра Новара.

Отмечается, что повреждения получили три автомобиля: Peugeot, который принадлежит пожилому водителю, а также BMW и Аudi.

"Никто не пострадал в этом инциденте ... Защищенное лицо (Шидло - ред.), которая ехала на второй машине, была доставлена ​​к своему месту жительства", - сказала Новара.

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По словам представительницы полиции, все водители поврежденных транспортных средств были трезвыми. Правоохранители пока осматривают место аварии.

Напомним, в феврале 2017 года премьер-министр Польши Беата Шидло уже попадала в ДТП в городе Освенциме, вблизи Кракова.

Как сообщал УНН, в начале октября несчастный случай, связанный с президентской колонной произошел в Освенциме. 9-летний мальчик на самокате врезался в кортеж президента Польши Анджея Дуды.

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