Во Львове пьяный водитель сбил электроопору

"Об инциденте информацию в полицию поступила в 12.00. Водитель Lanos не справился с управлением и въехал в электроопору. Как установили полицейские, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. За рулем находился 26-летний мужчина. Вместе с ним находился еще один пассажир", - сообщили в Нацполиции.



В результате инцидента никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.



Как сообщал УНН, во Львове, позавчера, водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения повредил четыре припаркованные автомобили.



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Как сообщал УНН, во Львове умер, патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября, во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская.



В патрульной полиции Львовской области рассказали подробности гибели полицейского в ДТП.



Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что во Львовской области вблизи села Мощана произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, погиб полицейский.