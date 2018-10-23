У Львові помер патрульний поліцейський, який потрапив у ДТП 20 жовтня
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Львові помер, патрульний поліцейський, який потрапив в ДТП 20 жовтня, під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини. “Після тривалої боротьби за життя помер наш брат та колега — Остап Кутний. Травми, які він отримав у страшній ДТП, виявилися несумісними з життям”, передає кореспондент УНН.
“Остапу був лише 31 рік. Вдома його чекав 4-річний синочок. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Остапа, усім, хто його любив та поважав. У ці найважчі хвилини ми сумуємо разом з вами і схиляємо голови перед його світлою пам’яттю. Вічний спокій його душі...”,- повідомили у патрульній поліції Львівщини.
20 жовтня під час патрулювання автодороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська відбулося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок цього, рядовий патрульної поліції Назар Присташ загинув на місці. Його напарник, 31-річний лейтенант поліції Остап Кутний — був шпиталізований. 23 жовтня, він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями.
Як повідомляв УНН, у патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП.