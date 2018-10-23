У Львові помер патрульний поліцейський, який потрапив у ДТП 20 жовтня

ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Львові помер, патрульний поліцейський, який потрапив в ДТП 20 жовтня, під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини. “Після тривалої боротьби за життя помер наш брат та колега — Остап Кутний. Травми, які він отримав у страшній ДТП, виявилися несумісними з життям”, передає кореспондент УНН.