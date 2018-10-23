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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 121750 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161024 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150347 просмотра

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Во Львове умер патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября

Во Львове умер патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября

Киев  •  УНН

 • 13650 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 октября. УНН. Во Львове умер, патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября, во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области. “После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега — Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью”, передает корреспондент УНН.

“Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Остапа, всем, кто его любил и уважал. В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с вами и склоняем головы перед его светлой памятью. Вечный покой его душе...”, — сообщили в патрульной полиции Львовской области.

20 октября во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате, рядовой патрульной полиции Назар Присташ погиб на месте. Его напарник, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный — был госпитализирован. 23 октября, он умер в больнице, не приходя в сознание.

Как сообщал УНН, в патрульной полиции Львовщины рассказали подробности гибели полицейского в ДТП.

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