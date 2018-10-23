Во Львове умер патрульный полицейский, который попал в ДТП 20 октября

“Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Остапа, всем, кто его любил и уважал. В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с вами и склоняем головы перед его светлой памятью. Вечный покой его душе...”, — сообщили в патрульной полиции Львовской области.

20 октября во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате, рядовой патрульной полиции Назар Присташ погиб на месте. Его напарник, 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный — был госпитализирован. 23 октября, он умер в больнице, не приходя в сознание.

Как сообщал УНН, в патрульной полиции Львовщины рассказали подробности гибели полицейского в ДТП.