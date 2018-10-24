У Львові нетверезий водій протаранив чотири автівки та заснув за кермом

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Львові, вчора, водій в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив чотири припарковані автомобілі. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області, передає УНН.

"О 19 годині вечора патрульні отримали інформацію, що на вулиці Морозенка стоїть автомобіль, водій якого причетний до трьох дорожньо-транспортних пригод, які відбулися на вулиці Комарова. Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб Skoda, який здійснив зіткнення з ще одним авто Skoda та водія, який спав в салоні. Автомобіль мав характерні пошкодження, як після ДТП. Чоловік був з ознаками сильного алкогольного сп’яніння та не міг надати офіцерам чіткої інформації", - повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Згодом інспектори встановили особу порушника та очевидців події, які показали пошкоджені транспортні засоби та підтвердили, що саме цей водій є винуватцем ДТП.

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На чоловіка склали 8 протоколів (4 протоколи за ст.124 КУпАП – вчинення ДТП; 3 протоколи за ст.122-4 – втеча з місця ДТП; протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння), винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів, вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий талон.

Крім цього водія госпіталізували у лікарню, оскільки він перебував в стані сильної інтоксикації алкоголем.

Як повідомляв УНН, у Львові помер, патрульний поліцейський, який потрапив в ДТП 20 жовтня, під час патрулювання дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

У патрульній поліції Львівщини розповіли подробиці загибелі поліцейського у ДТП.

Раніше депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що у Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, загинув поліцейський.

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