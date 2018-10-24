Во Львове нетрезвый водитель протаранил четыре машины и уснул за рулем

"В 19 часов вечера патрульные получили информацию, что на улице Морозенко стоит автомобиль, водитель которого причастен к трем дорожно-транспортным происшествиям, которые произошли на улице Комарова. Инспекторы прибыли на место и обнаружили транспортное средство Skoda, которое столкнулось с еще одним авто Skoda и водителя, который спал в салоне. Автомобиль имел характерные повреждения, как после ДТП. Мужчина был с признаками сильного алкогольного опьянения и не мог дать офицерам четкой информации", - сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Впоследствии инспекторы установили личность нарушителя и очевидцев события, которые показали повреждены транспортные средства и подтвердили, что именно этот водитель является виновником ДТП.



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На мужчину составили 8 протоколов (4 протокола по ст.124 КУоАП - совершение ДТП, 3 протокола по ст.122-4 - бегство с места ДТП; протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), вынесли постановление за отсутствие всех необходимых документов, изъяли водительское удостоверение и выдали временный талон.

Кроме этого водителя госпитализировали в больницу, поскольку он находился в состоянии сильной интоксикации алкоголем.



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