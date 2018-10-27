Во Львове пьяная женщина везла троих детей в багажнике
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Экипаж патрульной полиции вчера остановил автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая женщина и везла троих детей в багажнике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook, передает УНН.
По информации патрульной полиции, вчера около 23 часов ночи, патрулируя по улице Липинского, экипаж увидел автомобиль Mercedes-Benz, в багажном отделении которого были трое детей.
"Патрульные остановили транспортное средство за нарушение правил перевозки водителем пассажиров. За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находилось 5-ро взрослых и свой поступок она объяснила, что дети просто не уместились. Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водительницы и признаки, свидетельствующие о возможном состоянии опьянения", - рассказали в полиции.
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Проверка на устройстве Драгер, отметили пресс-службе, подтвердила подозрения патрульных - 0,36 промилле.
Сотрудники полиции составили на водителя постановление о нарушении правил дорожного движения и протокол за управление в нетрезвом состоянии, а также изъяли водительское удостоверение до решения суда.
Как сообщал УНН, 26 октября на улице Хоткевича во Львове пьяный водитель врезался в электроопору.