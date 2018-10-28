По подозрению в убийстве двух малолетних детей в Киеве задержана их мать

"Мальчика и девочку обнаружили в озере в Дарницком районе. Их мать задержали полицейские неподалеку от Чернигова", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что вечером 26 октября во Дарницкое управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочку, 2012 г.р., и мальчика 2013 г.р.) и пропала. Ориентирование на их розыск передали всем патрулям и коллегам из других областей. Женщину по ориентировке нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

Вчера поздно вечером женщину доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными.

Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствующие на ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, во Львове экипаж патрульной полиции остановил автомобиль, за рулем которого находилась женщина навеселе и везла троих детей в багажнике.