Женщина рассказала почему утонули ее двое детей в столичном озере

"Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", - сказал Корищенко.

Однако, по словам начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышева, семья переехала в Киев из Крыма и раньше никогда не попадала в поле зрения правоохранителей. Полицейские уже провели осмотр жилища задержанной, пообщались с ее бывшим мужем, с соседями и коллегами.

"Установлено, что супруги развелись, однако человек, который уже имеет другую семью, всегда поддерживал бывшую жену и детей: арендовал квартиру и помогал финансово. Соседи и коллеги женщины (а она работала воспитателем в детском саду, который также посещали погибшие дети) рассказали, что она была замкнутой, практически ни с кем не общалась. При этом дети всегда были ухоженные, занимались плаванием, айкидо и фигурным катанием", - отметил Чернышев.

Он также добавил, что с женщиной общаются следователи, которые пытаются установить причины такого страшного поступка, привлеченные адвокат и врачи, которые оказали ей первую помощь. Так, в частности, задержана объяснила, что вместе с детьми они пошли купаться, дети утонули, а она, несмотря на желание покончить с собой, не смогла. При этом женщина заметила, что "так будет лучше для них".

"К сожалению, в полицию раньше не поступали сообщения о странном поведении женщины ни от бывшего мужа, ни от соседей и коллег. Поэтому сейчас задача следователей установить, что стало причиной убийства двух маленьких детей. Во время следствия также будут назначены судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. За убийство детей ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметил Чернышев.

Напомним, полицейские Киева задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей.