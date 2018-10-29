Суд в закрытом режиме будет избирать меру пресечения подозреваемой в убийстве двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Дарницкий районный суд Киева решил избирать в закрытом режиме - без СМИ и посетителей - меру пресечения женщине, которая подозревается в убийстве двух своих детей, передает корреспондент УНН.
Такое решение суд принял на заявленное защитником подозреваемого ходатайство. В нем адвокат ссылался на специфичность дела, в частности, на то, что в материалах содержатся данные, которые не подлежат разглашению.
Стоит отметить, что прокуроры подали в суд ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.