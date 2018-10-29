Подозреваемой в убийстве двух детей женщине вызывали врачей - адвокат

КИЕВ. 29 октября. УНН. Защита столичной воспитательницы Екатерины Бабкиной, которая подозревается в утоплении двух своих малолетних детей в Киеве, еще не определилась, будет ли подавать апелляционную жалобу на арест своей подзащитной. Об этом адвокат Светлана Чопивская заявила журналистам по завершению судебного заседания в Дарницком районном суде Киева, передает корреспондент УНН.