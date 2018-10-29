Подозреваемой в убийстве двух детей женщине вызывали врачей - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Защита столичной воспитательницы Екатерины Бабкиной, которая подозревается в утоплении двух своих малолетних детей в Киеве, еще не определилась, будет ли подавать апелляционную жалобу на арест своей подзащитной. Об этом адвокат Светлана Чопивская заявила журналистам по завершению судебного заседания в Дарницком районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
"Данный вопрос (апелляция на арест - ред.) будет согласовываться с моей подзащитной, и в зависимости от этого будет приниматься решение. У нас на это есть 5 суток", - сказала Чопивский.
Она отметила, что Бабкина "в настоящее время находится в возбужденном состоянии, ей вызывали врачей", поэтому адекватно реагировать на ситуацию она не может.
В то же время адвокат отметила, что просила суд избрать для своей подзащитной более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Также Чопивская отметила, что решение о психиатрическом обследовании подозреваемой еще не принято, поэтому она будет находиться под стражей в СИЗО.
Напомним, сегодня Дарницкий районный суд Киева взял Бабкину под стражу на два месяца.
Прокуратура планирует ходатайствовать о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы женщине, подозреваемой в убийстве своих детей.
Суд избирал меру пресечения подозреваемой в закрытом режиме - без СМИ и посетителей.
Как сообщал УНН, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.