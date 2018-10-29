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Жінку, яка підозрюється у вбивстві двох своїх дітей, арештували на два місяці

Жінку, яка підозрюється у вбивстві двох своїх дітей, арештували на два місяці

Київ • УНН

 • 13222 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дарницький районний суд Києва взяв під варту на два місяці Катерину Бабкіну – жінку, яка підозрюється в утопленні в озері двох своїх малолітніх дітей, передає кореспондент УНН.

“Суд ухвалив: у задоволенні скарги захисника відмовити, клопотання слідчого задовільнити, застосувати до підозрюваної Бабкіної Катерини Володимирівни запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави”, — оголосила суддя Юлія Мицик.

Нагадаємо, засідання з обрання Бабкіній запобіжного заходу відбувалося у закритому режимі — без сторонніх осіб, оскільки в судовому засіданні могла бути розголошена інформація особистого життя підозрюваної.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.

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