Жінку, яка підозрюється у вбивстві двох своїх дітей, арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дарницький районний суд Києва взяв під варту на два місяці Катерину Бабкіну – жінку, яка підозрюється в утопленні в озері двох своїх малолітніх дітей, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: у задоволенні скарги захисника відмовити, клопотання слідчого задовільнити, застосувати до підозрюваної Бабкіної Катерини Володимирівни запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави”, — оголосила суддя Юлія Мицик.
Нагадаємо, засідання з обрання Бабкіній запобіжного заходу відбувалося у закритому режимі — без сторонніх осіб, оскільки в судовому засіданні могла бути розголошена інформація особистого життя підозрюваної.
Нагадаємо, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.