Женщину, которая подозревается в убийстве двух своих детей, арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Дарницкий районный суд Киева взял под стражу на два месяца Екатерину Бабкину - женщину, которая подозревается в утоплении в озере двух своих малолетних детей, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: в удовлетворении жалобы защитника отказать, ходатайство следователя удовлетворить, применить к подозреваемой Бабкиной Екатерине Владимировне меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога", - объявила судья Юлия Мицик.
Напомним, заседание по избранию Бабкиной меры пресечения проходило в закрытом режиме - без посторонних лиц, поскольку в судебном заседании могла быть разглашена информация личной жизни подозреваемой.
Напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.