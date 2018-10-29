Стало відомо, чому закрили судове засідання щодо жінки, яку підозрюють у вбивстві двох дітей

“Це було клопотання сторони захисту. Вони оголосили, що в даному судовому засіданні будуть оголошені відомості щодо особистого сімейного життя підозрюваної. Окрім розголошення даних досудового розслідування також особисте життя підозрюваної особи: подробиці, деталі, які, як вони вважають, може бути втручанням в її особисте життя, якщо воно буде висвітлено у ЗМІ”, — сказала прес-секретар.

Також Максимець зазначила, що прокурор підтримав клопотання про проведення судового засідання у закритому режимі винятково для того, що, можливо, підозрювана у судовому засіданні зможе надати відповіді на ті запитання, які їй буде ставити суд з приводу обставин підозри. “Зважаючи на те, що її поведінка є неадекватною з початку затримання, було прийняте рішення підтримати таке клопотання”, — додала прес-секретар.

Як повідомляв УНН, Дарницький районний суд Києва вирішив обирати у закритому режимі — за відсутністю ЗМІ та відвідувачів — запобіжний захід жінці, яка підозрюється у вбивстві двох своїх дітей.

Нагадаємо, 28 жовтня в Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.