Стало известно, почему закрыли судебное заседание относительно женщины, которую подозревают в убийстве двух детей

"Это было ходатайство стороны защиты. Они объявили, что в данном судебном заседании будут объявлены сведения о личной семейной жизни подозреваемой. Кроме разглашения данных предварительного расследования также личной жизни подозреваемого лица: подробности, детали, которые, как они считают, может быть вмешательством в ее личную жизнь, если оно будет освещено в СМИ", - сказала пресс-секретарь.

Также Максимец отметила, что прокурор поддержал ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме исключительно для того, что, возможно, подозреваемая в судебном заседании сможет дать ответы на те вопросы, которые ей будет ставить суд по поводу обстоятельств подозрения. "Учитывая то, что ее поведение является неадекватным с начала задержания, было принято решение поддержать ходатайство", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд Киева решил избирать в закрытом режиме - за неимением СМИ и посетителей - меру пресечения женщине, которая подозревается в убийстве двух своих детей.

Напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.