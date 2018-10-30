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На Луганщині горе-батько проведе за ґратами 14 років за вбивство доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За умисне вбивство 25-річної доньки мешканця м.Сватове засуджено до 14 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН. 

“Сватівський районний суд Луганської області визнав 52-річного чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) власної доньки та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2015 року у чоловіка, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, на побутовому ґрунті виник конфлікт зі своєю донькою, у результаті якого засуджений взявся за ніж. Фінал трагічний — від нанесених ударів потерпіла померла на місці події.

Сватівський районний суд Луганської області, дослідивши зібрані в ході досудового розслідування докази та погодившись із позицією державного обвинувачення, визнав звинувачувану особу винною у вчиненні кримінального правопорушення. Згідно з вироком суду, зловмисник проведе 14 років за ґратами.

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Згадаємо, 29 жовтня у Дарницькому районному суді м.Києва відбулось слухання резонансної справи за підозрою матері у вбивстві двох малолітніх дітей. Суд заарештував підозрювану на два місяці. Прокуратура наполягає на проведенні судово-психіатричного обстеження.

Як писав УНН, суд ухвалив рішення проводити закриті засідання для забезпечення права на таємницю особистого життя. Після судового засідання підозрюваній знадобилася лікарська допомога.

Репортери УНН вели відео трансляцію із зали суду, агентство продовжуватиме інформувати про даний випадок у подальшому.

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