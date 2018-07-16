Під Києвом хлопець вбив батька своєї нареченої

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КИЇВ. 16 липня. УНН. У м. Переяслав-Хмельницький у Київській області хлопець завдав смертельний удар майбутньому тестю. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Київській області, передає УНН. 

“Молодик таким чином відреагував на сварку своєї дівчини з її батьком. Штовхнув 47-річного чоловіка і він впав, вдарившись головою об залізну батарею. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні.

Працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові продовжили арешт підозрюваній у замовленні вбивства екс-зятя.

Раніше УНН повідомляв, що суд залишив у силі вирок чоловіку за потрійне вбивство родини. У червні 2016 року чоловік застрелив свою дружину та її батьків із корисливих мотивів. Його засудили до довічного ув'язнення.

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