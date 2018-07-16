Под Киевом парень убил отца своей невесты

“Молодой человек таким образом отреагировал на ссору своей девушки с ее отцом. Толкнул 47-летнего мужчину и он упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью”, - говорится в сообщении.

Работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове продлили арест подозреваемой в заказе убийства экс-зятя.

Ранее сообщал УНН, что суд оставил в силе приговор мужчине за тройное убийство семьи. В июне 2016 года мужчина застрелил свою жену и ее родителей из корыстных мотивов. Его приговорили к пожизненному заключению.