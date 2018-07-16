Под Киевом парень убил отца своей невесты

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103969 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125837 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133264 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169714 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153589 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141285 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181683 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Под Киевом парень убил отца своей невесты

Под Киевом парень убил отца своей невесты

Киев  •  УНН

 • 12632 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области парень нанес смертельный удар будущему тестю. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

“Молодой человек таким образом отреагировал на ссору своей девушки с ее отцом. Толкнул 47-летнего мужчину и он упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью”, - говорится в сообщении.

Работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове продлили арест подозреваемой в заказе убийства экс-зятя.

Ранее сообщал УНН, что суд оставил в силе приговор мужчине за тройное убийство семьи. В июне 2016 года мужчина застрелил свою жену и ее родителей из корыстных мотивов. Его приговорили к пожизненному заключению.

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