Под Киевом парень убил отца своей невесты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области парень нанес смертельный удар будущему тестю. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“Молодой человек таким образом отреагировал на ссору своей девушки с ее отцом. Толкнул 47-летнего мужчину и он упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью”, - говорится в сообщении.
Работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове продлили арест подозреваемой в заказе убийства экс-зятя.
Ранее сообщал УНН, что суд оставил в силе приговор мужчине за тройное убийство семьи. В июне 2016 года мужчина застрелил свою жену и ее родителей из корыстных мотивов. Его приговорили к пожизненному заключению.