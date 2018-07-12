У Харкові продовжили арешт підозрюваній у замовленні вбивства екс-зятя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Московський райсуд Харкова продовжив дію запобіжного заходу для жінки, яку підозрюють у замовленні вбивства колишнього зятя. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Суд вирішив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місці", - йдеться в повідомленні.
При цьому, обвинувачена та сторона захисту наполягали на запобіжному заході у вигляді домашнього арешту.
Також суд призначив обвинувальний акт до розгляду. Перше засідання по суті призначено на 19 липня.
Нагадаємо, у Харкові співробітники СБУ інсценували смерть місцевого чиновника задля того, аби спіймати замовницю вбивства на гарячому.