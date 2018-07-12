В Харькове продлили арест подозреваемой в заказе убийства экс-зятя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Московский райсуд Харькова продлил действие меры пресечения для женщины, которую подозревают в заказе убийства бывшего зятя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - говорится в сообщении.
При этом, обвиняемая и сторона защиты настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста.
Также суд назначил обвинительный акт к рассмотрению. Первое заседание по существу назначено на 19 июля.
Напомним, в Харькове сотрудники СБУ инсценировали смерть местного чиновника для того, чтобы поймать заказчицу убийства на горячем.