Суд залишив у силі вирок чоловіку за потрійне вбивство родини

“Апеляційний суд Київської області підтримав правову позицію прокурора та залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо призначення покарання у виді довічного позбавлення волі чоловіку, який зухвало вбив дружину та її батьків-пенсіонерів, щоб заволодіти їхнім майном — квартирою в столиці та будинком у Київській області”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що злочин був вчинений на початку червня 2016 року. 32-річний зловмисник вночі спочатку вистрелив в дружину, а потім в її батьків після чого зателефонував до поліції та повідомив, що знайшов тіла своєї дружини та її батьків без ознак життя. Проведеними невідкладними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вбивства родини причетний саме “заявник”.

Завдяки висококваліфікованому процесуальному керівництву прокуратури Київської області потрійне вбивство розкрито в найкоротші строки, а чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 1,6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб з корисливих мотивів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві за вбивство громадянки США довічно засудили 37-річного чоловіка.