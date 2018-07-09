У Києві за вбивство громадянки США довічно засудили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Апеляційний суд м.Києва залишив в силі вирок 37-річному зловмиснику, обвинуваченому у вбивстві громадянки США та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень її матері. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“Вироком суду злочинця було визнано винним за п.1, 7 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та засуджено до довічного позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Як вже повідомлялось, у червні 2017 року чоловік під вигаданим приводом проник у квартиру 66-річної жінки та з ножем напав на неї, спричинивши важкі поранення. Донька потерпілої, 43-річна громадянка США, яка в той момент перебувала в квартирі, намагалась зупинити зловмисника. Проте також отримала ножові поранення, які виявилися несумісні з життям.
Вироком суду злочинця було визнано винним за п. 1, 7 ч. 2 ст.115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.
Обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив суд пом’якшити йому покарання, оскільки вважає його занадто суворим і таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення винного.
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