В Киеве за убийство гражданки США пожизненно осудили мужчину

“Приговором суда преступник был признан виновным по п.1, 7 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы”, — говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом проник в квартиру 66-летней женщины и с ножом напал на нее, нанеся тяжелые ранения. Дочь потерпевшей, 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Приговором суда преступник был признан виновным по п.1, 7 ч.2 ст.115 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой просил суд смягчить ему наказание, поскольку считает его слишком суровым и не соответствующим принципам достаточности наказания для исправления виновного.

Напомним, в Харькове вышла на свободу пожизненно заключенная Любовь Кушинская, которую ранее помиловал Президент Украины.