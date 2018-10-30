На Чернігівщині жінку знайшли повішеною поряд з двома її мертвими дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні вранці у Чернігівській області знайшли мертвими матір з двома її малолітніми дітьми. При цьому жінка покінчила з життям, повісившись. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернігівській області.
"Зранку 30 жовтня до поліції надійшла інформація, що у селищі Талалаївка Чернігівської області за місцем мешкання виявлено без ознак життя тіла дітей двох та шести років. Їх мати покінчила життя самогубством через повішення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, на місце події виїхали місцева та обласна слідчо-оперативні групи поліції, керівництво та колеги з прокуратури.
Наразі ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявлено.
Остаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, нещодавно також на Чернігівщині зникла 26-річна жінка, яка кілька днів тому разом із 3-річним сином поїхала до логопеда у Чернігів.
Також нагадаємо, 28 жовтня у Києві затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.