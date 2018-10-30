На Чернігівщині жінку знайшли повішеною поряд з двома її мертвими дітьми

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні вранці у Чернігівській області знайшли мертвими матір з двома її малолітніми дітьми. При цьому жінка покінчила з життям, повісившись. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернігівській області.