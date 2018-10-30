В Черниговской области женщину нашли повешенной рядом с двумя ее мертвыми детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня утром в Черниговской области нашли мертвыми мать с двумя ее малолетними детьми. При этом женщина покончила с жизнью, повесившись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черниговской области.
"Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружено без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, на место происшествия выехали местные и областной следственно-оперативные группы полиции, руководство и коллеги из прокуратуры.
На данный момент признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено.
Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, недавно также в Черниговской области исчезла 26-летняя женщина, которая несколько дней назад вместе с 3-летним сыном поехала к логопеду в Чернигов.
Также напомним, 28 октября в Киеве задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.