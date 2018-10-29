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Жінка із трирічним сином зникли у Чернігівській області

Жінка із трирічним сином зникли у Чернігівській області

Київ • УНН

 • 13383 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція Чернігівської області розшукує 26-річну жінку, яка три дні тому разом із 3-річним сином поїхала до логопеда у Чернігів і зникла. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області, передає УНН.

“26 жовтня жителька села Володькова Дівиця Носівського району Нудьга Вікторія Георгіївна 1992 року народження поїхала з 3-річним сином до Чернігова й зникла безвісти”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, того дня адміністратор мовного центру, куди мала прибути жінка, близько 16:00 телефонувала її матері та повідомила, що донька з сином на заняттях не були.

Прикмети жінки: зріст 165-170 см, волосся темно-русяве, довге. Була одягнена в сіру куртку, чорну спідницю та чорні черевики.

Прикмети дитини: зріст 95-100 см, коротке світле волосся, очі блакитні. Був одягнений у синю з ромбами куртку, темно-синю шапочку з балабоном, на обличчі дитини є садна (упав вдома).

Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваних, прохання повідомити поліцію за телефонами: чергова частина Носівського відділення поліції ГУНП області (04642)2-15-63, 097-702-93-97, (0462)619-219 або 102.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня в Києві неподалік Чернігова затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.

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