Жінка із трирічним сином зникли у Чернігівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція Чернігівської області розшукує 26-річну жінку, яка три дні тому разом із 3-річним сином поїхала до логопеда у Чернігів і зникла. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області, передає УНН.
“26 жовтня жителька села Володькова Дівиця Носівського району Нудьга Вікторія Георгіївна 1992 року народження поїхала з 3-річним сином до Чернігова й зникла безвісти”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, того дня адміністратор мовного центру, куди мала прибути жінка, близько 16:00 телефонувала її матері та повідомила, що донька з сином на заняттях не були.
Прикмети жінки: зріст 165-170 см, волосся темно-русяве, довге. Була одягнена в сіру куртку, чорну спідницю та чорні черевики.
Прикмети дитини: зріст 95-100 см, коротке світле волосся, очі блакитні. Був одягнений у синю з ромбами куртку, темно-синю шапочку з балабоном, на обличчі дитини є садна (упав вдома).
Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваних, прохання повідомити поліцію за телефонами: чергова частина Носівського відділення поліції ГУНП області
Як повідомляв УНН, 28 жовтня в Києві неподалік Чернігова затримали матір двох дітей, яку підозрюють у їхньому вбивстві. Хлопчика і дівчинку 2013 і 2012 років народження виявили в озері в Дарницькому районі столиці.