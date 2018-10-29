Жінка із трирічним сином зникли у Чернігівській області

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліція Чернігівської області розшукує 26-річну жінку, яка три дні тому разом із 3-річним сином поїхала до логопеда у Чернігів і зникла. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області, передає УНН.