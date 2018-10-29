Женщина с трехлетним сыном исчезли в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Полиция Черниговской области разыскивает 26-летнюю женщину, которая три дня назад вместе с 3-летним сыном поехала к логопеду в Чернигов и исчезла. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области, передает УНН.
"26 октября жительница села Володькова Девица Носовского района Нудьга Виктория Георгиевна 1992 года рождения поехала с 3-летним сыном в Чернигов и пропала без вести", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в тот день администратор языкового центра, куда должна была прибыть женщина, около 16:00 звонила ее матери и сообщила, что дочь с сыном на занятиях не были.
Приметы женщины: рост 165-170 см, волосы темно-русые, длинные. Была одета в серую куртку, черную юбку и черные ботинки.
Приметы ребенка: рост 95-100 см, короткие светлые волосы, глаза голубые. Был одет в синюю с ромбами куртку, темно-синюю шапочку с балабоном, на лице ребенка есть ссадины (упал дома).
Полиция обращается к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: дежурная часть Носовского отделения полиции ГУНП области
Как сообщал УНН, 28 октября в Киеве возле Чернигова задержали мать двоих детей, которую подозревают в их убийстве. Мальчика и девочку 2013 и 2012 годов рождения обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.