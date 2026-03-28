На левом берегу Киева возобновлена подача воды

Штатный режим работы объектов Киевводоканала, которые были остановлены в связи с обесточиванием, восстановлен. Давление в водопроводных сетях правого берега постепенно восстанавливается, сообщили в Киевводоканале, передает УНН.

Восстановлен штатный режим работы объектов Киевводоканала, которые были остановлены в связи с обесточиванием. Сейчас водоснабжение на левом берегу столицы уже восстановлено в полном объеме, давление в водопроводных сетях правого берега постепенно восстанавливается - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Киевводоканала продолжают работать, чтобы как можно быстрее обеспечить бесперебойное водоснабжение во всех районах города.

28 марта в Киеве были зафиксированы перебои со светом на левом берегу, по городу произошли отключения воды из-за обесточивания объектов - также произошли изменения в работе транспорта.

Впоследствии в Киеве возобновили движение транспорта после перебоев со светом на левом берегу.