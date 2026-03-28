У Києві на лівому березі перебої з світлом і транспортом, є відключення води

$43.8850.61
ukenru
08:59 • 5530 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 12083 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
07:00 • 15233 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 22245 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 25009 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51029 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 71832 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 42091 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 68025 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32915 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.5м/с
60%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136

У Києві на лівому березі перебої з світлом і транспортом, є відключення води

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Через відсутність світла на об'єктах Київводоканалу без води залишився лівий берег та чотири райони міста. Фахівці вже проводять ремонтні роботи.

У Києві перебої зі світлом на лівому березі, по місту є відключення води через знеструмлення об'єктів, є зміни у роботі транспорту, повідомили у КМДА та Київвводоканал у суботу, пише УНН.

На лівому березі Києва були зафіксовані перебої з електропостачанням та зміни в роботі транспорту

- повідомили у КМДА.

Зазначається, що зафіксовані на лівому березі столиці проблеми з напругою вплинули на роботу громадського транспорту - зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється, додали у КМДА.

"Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу: тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.

"Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо", - вказали у КМДА.

У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах

- зазначили у Київводоканалі.

Фахівці, як вказано, уже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київ