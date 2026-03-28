У Києві на лівому березі перебої з світлом і транспортом, є відключення води
Київ • УНН
Через відсутність світла на об'єктах Київводоканалу без води залишився лівий берег та чотири райони міста. Фахівці вже проводять ремонтні роботи.
У Києві перебої зі світлом на лівому березі, по місту є відключення води через знеструмлення об'єктів, є зміни у роботі транспорту, повідомили у КМДА та Київвводоканал у суботу, пише УНН.
На лівому березі Києва були зафіксовані перебої з електропостачанням та зміни в роботі транспорту
Зазначається, що зафіксовані на лівому березі столиці проблеми з напругою вплинули на роботу громадського транспорту - зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.
У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється, додали у КМДА.
"Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.
У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу: тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.
"Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо", - вказали у КМДА.
У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах
Фахівці, як вказано, уже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.
Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 4018 переглядiв