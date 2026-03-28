В Киеве на левом берегу перебои со светом и транспортом, есть отключения воды
Киев • УНН
Из-за отсутствия света на объектах Киевводоканала без воды остался левый берег и четыре района города. Специалисты уже проводят ремонтные работы.
В Киеве перебои со светом на левом берегу, по городу есть отключения воды из-за обесточивания объектов, есть изменения в работе транспорта, сообщили в КГГА и Киевводоканале в субботу, пишет УНН.
На левом берегу Киева были зафиксированы перебои с электроснабжением и изменения в работе транспорта
Отмечается, что зафиксированные на левом берегу столицы проблемы с напряжением повлияли на работу общественного транспорта - в частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями.
В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" - "Лесная" временно не работал, однако сейчас движение поездов восстанавливается, добавили в КГГА.
"Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.
В "Киевпастрансе" отметили, что была приостановлена работа: троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к; трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35.
"Сейчас движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет проинформировано отдельно", - указали в КГГА.
В связи с обесточиванием объектов Киевводоканала сейчас отсутствует водоснабжение на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах
Специалисты, как указано, уже работают над решением проблемы и выполняют необходимые ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение потребителей.
