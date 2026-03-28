У Києві відновили роботу транспорту після перебоїв зі світлом
Київ • УНН
Громадський електротранспорт столиці знову працює у звичному режимі. Через знеструмлення об'єктів водоканалу на лівому березі та в п'яти районах немає води.
У Києві відновили рух транспорту після перебоїв зі світлом на лівому березі, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.
Роботу громадського електротранспорту відновлено
Водночас у зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу, як вказано, "фіксується відсутність водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах".
Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують усі необхідні ремонтні роботи.
Нагадаємо
Раніше на лівому березі Києва були зафіксовані перебої з електропостачанням та зміни в роботі транспорту.
У Києві на лівому березі перебої з світлом і транспортом, є відключення води28.03.26, 12:07 • 1072 перегляди