В Киеве возобновили работу транспорта после перебоев со светом

В Киеве возобновили движение транспорта после перебоев со светом на левом берегу, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.

Работа общественного электротранспорта возобновлена - отметили в КГГА.

В то же время в связи с обесточиванием объектов Киевводоканала, как указано, "фиксируется отсутствие водоснабжения на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах".

Специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют все необходимые ремонтные работы.

Напомним

Ранее на левом берегу Киева были зафиксированы перебои с электроснабжением и изменения в работе транспорта.

В Киеве на левом берегу перебои со светом и транспортом, есть отключения воды