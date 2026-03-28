В Киеве возобновили работу транспорта после перебоев со светом
Киев • УНН
Общественный электротранспорт столицы снова работает в обычном режиме. Из-за обесточивания объектов водоканала на левом берегу и в пяти районах нет воды.
В Киеве возобновили движение транспорта после перебоев со светом на левом берегу, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.
В то же время в связи с обесточиванием объектов Киевводоканала, как указано, "фиксируется отсутствие водоснабжения на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах".
Специалисты "Киевводоканала" уже работают над решением проблемы и выполняют все необходимые ремонтные работы.
Напомним
Ранее на левом берегу Киева были зафиксированы перебои с электроснабжением и изменения в работе транспорта.
